Зинедин Зидан назвал Криштиану Роналду инопланетянином

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в интервью телеканалу beIN Sports поделился мнением об игроках своей команды, сообщает Vesti.kz





"Серхио Рамос - лидер. Криштиану Роналду - инопланетянин. Карим Бензема – прирожденный талант. Криштиану очень умен. Он хорошо себя знает. Роналду мотивирует своих партнеров по команде. Он лучший", - цитирует Зидана Sports.ru.





Отметим, что Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Под его руководством мадридский клуб стал первым, кто два раза подряд выиграл Лигу чемпионов. В прошедшем сезоне "Реал" также победил в чемпионате Испании.