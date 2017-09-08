Зинедин Зидан назвал Криштиану Роналду инопланетянином
8 сентября 2017, 08:02
В Рамосе он видит лидера, а Бензему считает талантом.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в интервью телеканалу beIN Sports поделился мнением об игроках своей команды, сообщает Vesti.kz.
"Серхио Рамос - лидер. Криштиану Роналду - инопланетянин. Карим Бензема – прирожденный талант. Криштиану очень умен. Он хорошо себя знает. Роналду мотивирует своих партнеров по команде. Он лучший", - цитирует Зидана Sports.ru.
Отметим, что Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Под его руководством мадридский клуб стал первым, кто два раза подряд выиграл Лигу чемпионов. В прошедшем сезоне "Реал" также победил в чемпионате Испании.
Фото: Four Four Two
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