В аптеке Уральска отпускают психотропные препараты без рецепта

Оперативные действия были проведены на основании жалоб жителей ряда домов. Они неоднократно сообщали о том, что трамадол и аналогичные препараты продают свободно в аптеках в районе т/д «Астана», «Автопарк»

Психотропное средство продала владелица аптеки ТОО «Ритайл Фармация». «Тропикамед» и 10 капсул таблеток трамадол она отпустила без рецепта.

Трамадол — психотропный опиоидный анальгетик, относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект.

Некоторые справочники классифицируют трамадол как «наркотический анальгетик», другие - как «опиоидный ненаркотический анальгетик». В Украине, Узбекистане и Белорусси трамадол включён в список наркотических средств.





В России препараты этой группы включили в список сильнодействующих наркотиков. Их запретили продавать в обычных аптеках. Потому что вызывают привыкание, ломки, изменения в мозгу человека, разрушает печень. Его оборот жёстко регламентирован со стороны госнаркоконтроля. В Казахстане же аптекарям за продажу трамадола без рецепта грозит лишь штраф.