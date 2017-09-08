В аптеке Уральска отпускают психотропные препараты без рецепта
8 сентября 2017, 11:08
В ходе оперативных действия фармацевт продала полицейским трамадол.
Оперативные действия были проведены на основании жалоб жителей ряда домов. Они неоднократно сообщали о том, что трамадол и аналогичные препараты продают свободно в аптеках в районе т/д «Астана», «Автопарк», пишет "Уральская неделя".
Психотропное средство продала владелица аптеки ТОО «Ритайл Фармация». «Тропикамед» и 10 капсул таблеток трамадол она отпустила без рецепта.
Владелица аптеки М. Кумаргалиева будет привлечена к административной ответственности по ст. 426 КоАП РК (нарушение правил реализации лекарственных средств), сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
Трамадол — психотропный опиоидный анальгетик, относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект.
Если человек выпил 1 таблетку - у него болит голова - прекрасно снимает головную боль. Но если принять 10 таблеток, то получит чувство опьянения. Поэтому все препараты запретить нельзя. Но, на мой взгляд, я бы отнес истадол, трамадол к препаратам, которые выписываются по рецептам, подлежат учету. Потому что в последнее время участилось злоупотребление именно этой группой, - комментировал вопрос продажи данной группы лекарств Владимир Пыльский, врач нарколог городского наркологического диспансера города Алматы.
Некоторые справочники классифицируют трамадол как «наркотический анальгетик», другие - как «опиоидный ненаркотический анальгетик». В Украине, Узбекистане и Белорусси трамадол включён в список наркотических средств.
В России препараты этой группы включили в список сильнодействующих наркотиков. Их запретили продавать в обычных аптеках. Потому что вызывают привыкание, ломки, изменения в мозгу человека, разрушает печень. Его оборот жёстко регламентирован со стороны госнаркоконтроля. В Казахстане же аптекарям за продажу трамадола без рецепта грозит лишь штраф.
Фото с сайта uralskweek.kz
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