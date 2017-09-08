Штрафы за нарушения на автобусных полосах в Алматы составили около 400 млн тенге

«Если прибегнуть к статданным, на проспекте Абая с начала года выявлено 4 тысячи 377 вышеупомянутых правонарушений, на проспекте Райымбека – 8 тысяч 858, на проспекте Толе би – 8 тысяч 376, на улице Наурызбай батыра – 6 тысяч 517, на улице Желтоксан – 5 тысяч 322, на улице Кабдолова – 29, на улице Алтынсарина – 35, на улице Жангельдина – 31 нарушение правил дорожного движения. Общая сумма наложенного штрафа составляет 380 миллионов 568 тысяч 025 тенге», - уточнил подполковник Байкенов.