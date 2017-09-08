Как в Казахстане будут оздоравливать банковский сектор

Директор департамента надзора за банками Национального банка РК Олжас Кизатов рассказал о процедуре оздоровления банковского сектора Казахстана.





Программа была запущена под эгидой поддержки банковского сектора и борьбы с проблемными займами. По словам Олжаса Толегеновича, на 1 июля уровень проблемных займов (NPL) достиг 10,7% от ссудного портфеля, в начале года эта цифра составляла 6,7%.





"Но, по нашим оценкам, реальный объем с учетом реструктурированных займов составляет 25% от общего ссудного портфеля банков. Очевидно, что если четверть кредитного портфеля составляют неработающие займы, это оказывает большое давление на капитал банков, требует дополнительных провизий и вливаний от акционеров банков. А также снижает возможность кредитования. Для решения этих проблем главой государства было поручено разработать программу, которая бы позволила оздоровить банковский сектор", - рассказал он в интервью «Капитал.kz».





Он отметил, что программа включает три направления.





"Первое - будет поддержан Казкоммерцбанк. Это направление уже реализовано путем вхождения стратегического инвестора — Халык банка. Сейчас новый акционер будет определять стратегию развития Казкома. Мы видим, что по результатам этой сделки оба института остаются устойчивыми и с большим запасом выполняют минимальные требования. Со стороны Нацбанка эта сделка была полностью одобрена, и у нас очень позитивные ожидания относительно того, что Казком в среднесрочной перспективе станет устойчивым игроком. Второе направление — это поддержка крупных социально значимых банков, капитал которых составляет свыше 45 млрд тенге. И третье — совершенствование текущего надзорного процесса, переход от формализованного к риск-ориентированному надзору", - рассказал он.





По второму направлению, пояснил Кизатов, только 15 банков соответствуют требованиям.





"К сожалению, пока озвучить этих игроков не можем, потому что акционеры должны сами принять решение об участии в этой программе. Мы направили в Ассоциацию финансистов критерии и требования по этой программе, полагаю, уже к концу сентября у нас будет понимание, кто из банков готов принять участие. По банками, у которых капитал меньше 45 млрд тенге. Как показывает международная практика, государство помогает только системообразующим банкам. К сожалению, всем мы помочь не можем и принимаем решение исходя из ограниченных ресурсов. В отношении мелких и средних банков есть требования по переходу на стандарты Базель 3, МСФО 9, этот переход требует дополнительных средств от акционеров банков. То есть, если они хотят сохранить свой банк, они должны его капитализировать. Мы неоднократно также говорили, для них консолидация является одним из выходов. Требование для создаваемого банка — 10 млрд тенге, и пока этот потолок мы не планируем увеличивать. Но в дальнейшем банки должны стать более капиталоемкими. Я думаю, акционеры сами придут к тому, что-либо будут сливаться, либо увеличивать капитал", - отметил он.





Олжас Кизатов также рассказал о том, каким будет механизм поддержки банков в рамках этой программы.





"Деньги выделяются на возвратной основе. Каким образом будет осуществляться выделение средств? Нацбанк капитализирует создаваемый Казахстанский фонд устойчивости, который купит субординированные облигации банков, а банки второго уровня приобретут ноты Нацбанка. Скажем так, произойдет обмен нот Нацбанка на субординированные облигации банков. Срок субординированных облигаций — 15 лет, ставка составит 4%. По истечении определенного времени, сейчас решается 6 или 9 месяцев, банки смогут продавать ноты Нацбанка и за счет этих средств нарастить кредитный портфель. Доход, получаемый банками от участия в программе, составит порядка 30−40% от их убытков, который банки сразу направят на формирование провизий и решение текущих проблем", - уточнил Кизатов.





Отвечая на вопрос о сумме, которая понадобится в рамках оздоровления, он подчеркнул, что сейчас сложно говорить о конкретных цифрах, поскольку все зависит от того, какие банки будут участвовать.





"Я думаю, масштаб программы составит порядка 500−700 млрд тенге, - пояснил спикер. - Если вспомнить антикризисную программу поддержки банков в 2009—2010 годах, то в ее рамках было выделено 1,2 трлн тенге, из них 476 млрд — на поддержку банков. Все они были возвращены в полном объеме".





Напомним, что программа оздоровления в Казахстане будет запущена в сентябре-октябре этого года.



