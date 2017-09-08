Казахстанские юноши поборются за бронзовые медали кубка президента РК

Встреча состоится 8-го сентября на базе сборных команд Казахстана в г. Талгар. Начало в 14:00 по времени Астаны.

Юношеская сборная Казахстана (U17) сыграла вничью 4:4 со сверстниками из Грузии на Кубке Президента РК, который в эти дни проходит в Талгаре. Стоит отметить, что по ходу встречи наши футболисты уступали сопернику со счетом 0:3.





В составе наших юношей голами отметились: Шамиль Хамит, Вячеслав Швырев, а Дмитрий Савченко стал автором дубля. Оба мяча Дмитрий забил с пенальти. Этот результат позволил казахстанцам набрать равное количество очков с лидерами группы - грузинами.

Тем не менее, ребята уступили первое место в группе из-за разницы забитых и пропущенных мячей. Теперь в матче за бронзовые медали престижного турнира казахстанцы сыграют с командой Узбекистана.





Игорь Свечников, старший тренер юношеский сборной Казахстана U17:





- В первую очередь хотел бы поблагодарить наших ребят, которые при счете 3:0 не опустили рук. Тренерский штаб со своей стороны сделал корректировку в тактической схеме. Во втором тайме наши ребята придерживались, поставленной установке тренеров, что отразилась на количестве забитых голов, нам удалось наладить игру. Трудности мы испытали когда остались в меньшинстве. Но, несмотря на это, команда показала все свои морально-волевые качества, что очень радует весь тренерский штаб и дает надежду, что наши ребята успешно проведут предстоящие матчи отборочного турнира Чемпионата Европы-2018. Вот такие игры закаляют и характер, и волю. Мы знаем над чем работать, со своей стороны постараемся отработать тактические элементы игры. Также хотел бы поблагодарить болельщиков, которые специально приехали, чтобы поддержать нашу команду. В матче за третье место с Узбекистаном мы будем играть только на победу. Надеемся, что мы покажем хорошую игру и добьемся нужного результата.





Встреча состоится 8-го сентября на базе сборных команд Казахстана в г. Талгар. Начало в 14:00 по времени Астаны.





Напоминаем, что финальная игра Кубка Президента РК пройдет 8-го сентября на Центральном стадионе Алматы. Борьбу за главный трофей будут вести юношеские сборные России и Грузии.



