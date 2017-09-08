Jaguar создал беспилотный электрокар для 2040 года

Предполагается, что к 2040 году на улицах городов будет представлен широкий выбор автомобилей Jaguar Future-Type в различных конфигурациях.

На фестивале технологий Jaguar Land Rover в Лондоне состоялась премьера виртуального концепта Jaguar Future-Type. Он дает представление о том, какими могут стать автомобили английской марки после 2040 года.





В будущем автопроизводитель планирует создать парк машин для каршеринга – полностью автономных, электрифицированных и объединенных в общую сеть. При этом в собственности у клиента будет находиться только руль Sayer – съемный ключевой элемент интерфейса «человек – машина», оснащенный искусственным интеллектом и способный выполнять «сотни разнообразных задач». Sayer, названный в честь дизайнера Малкольма Сайера, может самостоятельно вызвать своему хозяину машину, заказать столик в ресторане, включить любимую музыку, проложить маршрут.





Предполагается, что к 2040 году на улицах городов будет представлен широкий выбор автомобилей Jaguar Future-Type в различных конфигурациях. Например, чтобы отвезти единственного ребенка в школу в автономном режиме, можно будет вызвать электрокар с двумя расположенными друг напротив друга сиденьями и с комфортом общаться в поездке. Во время движения машины будут обмениваться информацией, прокладывая оптимальные маршруты, сокращая число пробок и повышая безопасность. При этом у водителей останется возможность управлять автомобилями самостоятельно.





На том же фестивале гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет объявил, что, начиная с 2020 года, все новые модели обоих брендов получат версии с электрическим приводом. При этом полностью электрический кроссовер I-Pace поступит в продажу уже в 2018 году.



