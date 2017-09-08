В Актобе сдан первый дом по программе «Нұрлы жер»

Сегодня мкр. Батыс-2 г.Актобе сдан первый многоквартирный жилой дом, построенный в рамках программы «Нұрлы жер» по направлению «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками».

С новосельем счастливых обладателей новых квартир поздравил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

- Политика Главы государства направлена на повышение благосостояния населения Казахстана, в частности, обеспечение доступным жильем. В этих целях в нашей стране реализуются государственные программы, посредством которых тысячи казахстанских семей могут решить свой жилищный вопрос. В течение нескольких лет наша область активно сотрудничает с АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Только за последние два года по линии ЖССБК было построено порядка 5 тыс. квартир, - сказал Б. Сапарбаев.

Глава региона отметил, что в рамках исполнения поручений Президента, Актюбинская область стала первой в Казахстане, где эффективно реализуется программа «Нұрлы жер» по различным направлениям. Так, в жилом массиве «Нур Актобе» возводится отдельный микрорайон с таун-хаусами, многоквартирными домами и коттеджами. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура – коммуникации, дороги, школа, детский сад и торговые помещения. Уже в ближайшее время новоселы заедут в первые готовые дома.

Также новоселов поздравили руководители АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова, ДБ АО Сбербанк Александр Камалов и фонда «ДАМУ» Абай Саркулов.

Дом, в котором будут жить новоселы, был возведен меньше чем за год. Это 9-этажный жилой дом на 54 квартиры общей площадью 3 771 кв. м. Он построен из экологического материала – красного кирпича. Это значит, что квартиры будут тёплыми, крепкими и долговечными. Частный застройщик для его строительства получил льготный кредит, а взамен, по условиям программы обязался реализовать 50% построенного жилья среди клиентов ЖССБК. Стоимость 1 кв. м для них составила 140 000 тенге.

В реализации направления «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками» задействовано сразу три стороны. Так, "Сбербанк" открыл кредитную линию частному застройщику на сумму 400 миллионов тенге. Этот заём застройщик получил по льготным условиям, так как государство в лице АО «ФРП «Даму» возместило 7% годовых от ставки вознаграждения по кредиту строительной компании. Это и позволило снизить стоимость квадратных метров построенного жилья. ЖССБК в свою очередь гарантированно реализовал 50% квартир среди своих вкладчиков.

Следует отметить, в регионе активно развивается жилищное строительство, насчитывается свыше 73 тыс. вкладчиков АО «Жилстройсбербанк Казахстана». В текущем году планируется сдать порядка 650 тыс. кв. м. жилья.







