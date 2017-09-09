В трех городах Казахстана появились новые спортивные площадки

Комплектация площадок включает в себя более 20 различных снарядов, от классических турников и брусьев до характерных для street workout - тренировочных стоек и позволяет задействовать все группы мышц.

Специализированные спортивные Street Workout площадки доступны для всех любителей спорта в городах Астана, Алматы, Актобе, Актау, Жанаозен, Шымкент, Кызылорда и Тараз. И в ближайшее время список городов будет пополнятся.

Главным критерием строительства является общедоступность места, таким образом площадки возводятся в центральной части и спальных районах города, где сконцентрировано наибольшее количество людей. К примеру, в Уральске workout площадка была построена в одном из излюбленных горожанами месте - на центральном "Арбате". В Караганде центром воркаута стал густонаселенный район - Юго-Восток, а в Кокшетау площадка украсила одну из главных городских улиц.









В торжественном открытии площадок наряду с представителями федерации Workout приняли участие руководители городов, члены спортивных и молодежных организаций.









Следует отметить, что Street Workout – один из самых доступных видов спорта, для занятий которым необходима только мотивация и спортивная площадка. Комплектация снарядов площадок подобрана универсальная, что позволяет заниматься не только профессиональным атлетам, но и тем, кто хочет держать себя в отличной физической форме. На сегодняшний день прослеживается рост на 45% занимающихся Street workout-ом по сравнению с прошедшим годом и составляет более ста тысяч человек.







