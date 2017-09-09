Ербосынулы нокаутировал аргентинца в первом же раунде

Это был третий бой вечера Ислам – Кук в Астане.

В третьем бою вечера бокса в Астане в ринге сошлись Айдос Ербосынулы и аргентинский боксер Джонатан Барбадильо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На правах хозяина ринга Айдос сразу же обозначил свое преимущество и действовал сугубо первым номером, гоняя латинского спортсмена по всему периметру ринга. Грамотный перевод с корпуса на голову вскоре дал свои плоды, и аргентинец уже в первом раунде успел дважды принять горизонтальное положение. Т

ретьему нокдауну случиться не дал уже рефери, вовремя остановив поединок.

Эта победа стала для Айдоса седьмой в профессиональной карьере, теперь на счету казахстанца уже 6 нокаутов.

Напомним, сегодня в Астане проходит вечер бокса с участием казахстанских и зарубежных профессионалов, главным поединком которого должен стать титульный бой между Канатом Исламом и Брэндом Куком.

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