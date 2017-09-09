Жанабаев нокаутировал соперника в первом раунде в андеркарте Каната Ислама

Для его 37-летнего соперника этот бой стал седьмым в 2017 году.

Казахстанец Нурсултан Жанабаев одержал уверенную победу над бразильцем Алексом Сандром Дуартэ, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок первого среднего веса проходил в андеркарте вечера бокса в Астане, главным событием которого станет боя Каната Ислама с канадцем Брэндоном Куком.

Уже в первые секунды Жанабаев отправил соперника в нокдаун. В концовке раунда бразилец вновь оказался на канвасе, после чего судья остановил поединок.

25-летний Жанабаев дебютировал в профи в 2016 году в Китае, где он выходил на ринг два раза. Прошедший поединок стал для него третьим в карьере и первым - в Казахстане. Теперь на счету Жанабаева три победы (две нокаутом) и по-прежнему нет поражений.

Для 37-летнего Дуартэ этот бой стал 16-м в карьере. Теперь его статистика следующая: 13 побед (10 нокаутом), два поражения и одна ничья. Поединок в Казахстане стал для него пятым за пределами Бразилии: ранее он трижды дрался в Аргентине, а еще один раз - в США. При этом бой с Жанабаевым стал для Дуартэ стал шестым в 2017 году - до сегодняшнего дня последний раз он выходил на ринг 5 августа.

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