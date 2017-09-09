Мырсатаев четырежды отправил соперника в нокдаун и победил

9 сентября 2017, 20:48

Для Руслана эта победа стала четвертой в карьере, а Афранли потерпел первое поражение.

Казахстанский тяжеловес Руслан Мырсатаев (3-0, 3 КО) уверенно выиграл свой поединок в вечере бокса в Астане, сообщает Sports.kz.

В бою, рассчитанном на восемь раундов, он взял верх над аргентинцем Андресом Матиасом Афранли (5-0, 5 КО). Мырсатаев победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Руслана эта победа стала четвертой в карьере, а Афранли потерпел первое поражение.


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