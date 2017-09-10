Жители и спортсмены Алматы отметили день города велопробегом

Данный велопробег стал 18-ым из 21 запланированных в этом году.

Сегодня в Алматы в честь празднования Дня города прошел массовый велопробег в рамках программы «Спорттык Алматы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.





Порядка 600 человек проехали 9 км от БЦ «Нурлы Тау» до парка первого президента РК. Вместе с горожанами прокатились также профессиональные спортсмены, как Санатали и Саматали Толтаевы - чемпионы Азии по боксу; Айгуль Дукенбаева – главный тренер сборной Казахстана по спортивной акробатики; Руслан Либиров – призер летней Универсиады 2017 по ушу (Тайпей). Все они поздравили присутствующих гостей с этим праздником и выразили благодарность организаторам за приглашение и за такие мероприятия.





- Я давно не ездил на велосипеде. В детстве часто катался, но мне сегодняшний велопробег очень понравился, надеюсь в дальнейшем еще буду принимать участие. Всех алматинцев с праздником. Пусть наш город процветает, - отметил Руслан Либиров.





На финише среди участников разыгрывались множество подарков и футболок, а также велосипеды от «Спорттык Алматы», обладателями которых стали постоянные и новые участники, а также были вручены сертификаты для хранения двухколесного транспорта от партнера «Office air» и танцы от команды Mad Kings Crew.





-Я с самого основания велопробега участвую и не пропускаю. Каждый день езжу на работу на велосипеде и это мне очень нравится. Всем организаторам большое спасибо за все и поздравляю всех с днем города, - добавила одна из обладателей велосипеда Женискуль Оспанова.





Напомним, что данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы» стал 18-ым из 21 запланированных в этом году. Программа направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.







