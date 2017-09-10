Назарбаев: Исламский мир страдает от деятельности террористов и экстремистов

Глава Казахстана выступил в речью на Саммите в Астане.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в пленарном заседании Первого Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который проходит 10 сентября в Астане, во Дворце Независимости, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая заседание, Глава государства поприветствовал участников Саммита и выразил надежду, что сегодняшняя встреча оставит свой след в истории ислама.

Нурсултан Назарбаев отметил, что отношения казахского народа с исламским миром имеют глубокие исторические корни.

– На нашу землю исламская религия пришла более тысяча лет тому назад. Мы стали связующим звеном в дружественном диалоге между исламской и западной цивилизацией, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана остановился на современных вызовах и угрозах, с которыми столкнулась исламская умма.

- Первое, это активная деятельность экстремистских и террористических группировок. В результате их подрывной деятельности, в первую очередь, страдают граждане стран исламского мира. Второе – проблема распространения «исламофобских» настроений. С каждым годом в западных странах растет количество преступлений против мусульман, - заявил Президент Казахстана.





Кроме этого, Глава государства выразил обеспокоенность в связи с конфликтом в Мьянме, и призвал все стороны решить эту проблему исключительно мирным путем в рамках диалога на площадке ООН.

Третьей проблемой Нурсултан Назарбаев обозначил отсутствие единства в исламском мире, который объединяет более 1,5 млрд человек.

- Четвертое, в то время когда в других частях света идет интенсивное развитие, большинство мусульманских стран отстают от него. Некоторые критики отмечают, что отставание мусульманских стран от других связано с религией. Однако это абсолютно неверно, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул необходимость объединения усилий с целью противостояния современным вызовам и угрозам, и предложил создать общий научно-инновационный фонд.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на важности поддержки исследований ученых в мусульманских странах и заявил о принятом решении, об учреждении премии за вклад в развитие науки и технологий в рамках ОИС.

– Инновационные кластеры считаются основой для формирования наукоемкой устойчивой экономики. Казахстан активно развивает подобные кластеры на базе Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий. Приглашаю всех ученых и исследователей стран Организации исламского сотрудничества принять активное участие в этой работе, – сказал Глава государства.

Также Президент Казахстана отметил важность повышения роли исламского финансирования науки и инноваций.

– Мы провели выставку «ЭКСПО-2017». После этого на ее территории начнет работу международный финансовый центр «Астана». Мы призываем Вас усилить сотрудничество в сфере исламского финансирования, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства остановился на проблеме развития зеленых технологий и предложил активно использовать потенциал международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиций.

– Сотрудничество в аграрном секторе является очень важным для наших стран. Нужно совместно развивать аграрную науку и внедрять новые технологии. Это необходимо не только для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства, но и для более тесной интеграции и обеспечения продовольственной безопасности, – сказал Президент Казахстана.





С целью решения важных научно-экономических вопросов в исламском мире Нурсултан Назарбаев предложил создать неофициальное сообщество, которое объединит 15 ведущих стран ОИС.

Глава государства отметил необходимость установления связей с ведущими западными странами в вопросах развития науки и технологий.

- Мы готовы поделиться казахстанским опытом сохранения межрелигиозного согласия в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Также, приглашаю всех принять участие в Шестом Съезде мировых и традиционных религий, который пройдет в 2018 году, - сказал Президент Казахстана.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев призвал к поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке и в странах исламского мира.

- В заключение хочу выразить уверенность, что наши потомки высоко оценят сегодняшний исторический форум, который направлен на обеспечение единства, сплоченности и светлого будущего исламского мира, - сказал Глава государства.

Кроме Президента Казахстана в ходе пленарного заседания Саммита выступили президенты Турецкой Республики Р.Эрдоган, Исламской Республики Пакистан М.Хусейн, Исламской Республики Мавритания Мохаммад ульд Абдель Азиз, Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев, Гвинеи А.Конде, Исламской Республики Иран Х.Рухани, генеральный секретарь ОИС Юсеф бен Ахмад аль-Осеймин.