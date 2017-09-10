Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Алиев осудил преступления против мусульман

10 сентября 2017, 14:49

Глава Азербайджана прокомментировал события в Мьянме.

Азербайджан категорически осуждает преступления, совершаемые против мусульман, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя события в Мьянме.

В Астане в воскресенье начался саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В мероприятии принимают участие 56 стран-участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации.

"Мы категорически осуждаем преступления, совершаемые против мусульман и, в частности, недавние события в Мьянме — акты резни и массового насилия против мусульман-рохинджа", — сказал Алиев на саммите.

Он призвал международные организации, мировое сообщество, а также политических и религиозных лидеров предпринять шаги, необходимые для разрешения ситуации.

Алиев также проинформировал, что 8 сентября Азербайджан направил беженцам-рохинджа гуманитарную помощь в размере 100 тонн продовольствия.

Военные и силы безопасности Мьянмы с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Ранее в ходе саммита ОИС президент Казахстана выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвал конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня и диалогу в рамках ООН.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Болат Шайхинов


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...