Алиев осудил преступления против мусульман

Азербайджан категорически осуждает преступления, совершаемые против мусульман, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя события в Мьянме.

В Астане в воскресенье начался саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В мероприятии принимают участие 56 стран-участниц ОИС, а также другие международные и региональные организации.

"Мы категорически осуждаем преступления, совершаемые против мусульман и, в частности, недавние события в Мьянме — акты резни и массового насилия против мусульман-рохинджа", — сказал Алиев на саммите.

Он призвал международные организации, мировое сообщество, а также политических и религиозных лидеров предпринять шаги, необходимые для разрешения ситуации.

Алиев также проинформировал, что 8 сентября Азербайджан направил беженцам-рохинджа гуманитарную помощь в размере 100 тонн продовольствия.

Военные и силы безопасности Мьянмы с конца августа проводят в штате Ракхайн операцию против исламских боевиков. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

Ранее в ходе саммита ОИС президент Казахстана выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме и призвал конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня и диалогу в рамках ООН.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Болат Шайхинов