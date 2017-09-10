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Назарбаев пообещал помощь афганской молодежи в сфере образования

10 сентября 2017, 16:43

Глава Казахстана подчеркнул, что Афганистан может рассчитывать и на гуманитарную помощь.

Встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаев с президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани состоялась на полях Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана поблагодарил Президента Афганистана за участие в работе Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям.

– Наши встречи на высшем уровне носят регулярный характер и это свидетельствует о интенсивности двусторонних отношений. Казахстан желает стабильности многострадальному братскому народу Афганистана, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил, что Казахстан, в меру своих возможностей, оказывает помощь Афганистану.

– В частности, в сфере образования молодежи, предоставления гуманитарной помощи мы продолжим оказывать такую поддержку, – подчеркнул Президент Казахстана.

В свою очередь, Президент Афганистана выразил благодарность Главе государства за приглашение принять участие в работе Саммита.

– Позвольте мне поздравить Вас с проведением международной выставки «ЭКСПО-2017» и Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, - сказал А.Гани.



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