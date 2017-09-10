В Астане начался торжественный концерт в честь закрытия EXPO-2017
В перерыве между двумя частями концерта запланирован восьмиминутный фейерверк.
На международной специализированной выставке EXPO-2017 в Астане началась официальная церемония закрытия. Уже идут выступления известных музыкальных исполнителей, передает Zakon.kz.
Вечером перед гостями мероприятия выступят DJ Timoffey, Нурберген Махамбетов, группы Americano и Hollywood, МузАРТ, Майра Мухамедкызы, Жамиля Серкебаева и Лада Кысыкова. В перерыве между двумя частями концерта запланирован восьмиминутный фейерверк.
Работа EXPO-2017 продлится до 03:00 11 сентября, после чего выставка будет официально завершена.
Онлайн-трансляцию закрытия выставки смотрите здесь.
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