Назарбаев выступил на церемонии закрытия ЭКСПО-2017

Президент заявил, что успех ЭКСПО стал возможным благодаря всей стране.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с приветственным словом на церемонии закрытия выставки ЭКСПО-2017 в Астане, передает Zakon.kz.

Выступая перед участниками церемонии, Глава государства отметил, что успешное проведение выставки «ЭКСПО-2017» стало возможным благодаря синергии усилий Астаны и всех регионов страны.

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул положительный мультипликативный эффект выставки на развитие экономики Казахстана.

- Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Заметное оживление получил туристический сектор Казахстана – спрос на услуги туроператоров повысился в 1,8 раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза. Столица Казахстана оказалась в эпицентре глобального внимания и пристального интереса всего мира, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства остановился на культурных и международных мероприятиях, проведенных в рамках выставки.

- Ежедневно столица Казахстана наполнялась звуками и красками культур со всех уголков света. Сегодняшнее торжество совпало с проведением Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, на котором обсуждаются важные вопросы научно-технического развития исламского мира. Всего в рамках ЭКСПО прошло более 6 тысяч различных мероприятий, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что Казахстан укрепил свой имидж в качестве безопасного и динамично развивающегося государства в Евразийском регионе.

Глава государства выделил ряд положительных аспектов проведения выставки, которые повлияли на развитие передовых идей и технологий в сфере «Энергии будущего» и поспособствовали укреплению взаимодействия науки в мире.

- ЭКСПО предоставило уникальную возможность продемонстрировать интеллектуальный и технологический потенциал всей нашей планеты. Здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых источников энергии, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме этого, Президент Казахстана отметил организацию глобального диалога по приоритетам современной энергетической политики на площадке ЭКСПО и выработку рекомендаций по решению проблем современности в сфере энергетики и экологии.

- Проведение ЭКСПО ещё раз показало приверженность нашей страны идее развития зелёных технологий. В целом, уверен, что наша Выставка внесёт свой уникальный вклад в глобальное развитие «чистой энергетики», - сказал Глава государства.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев рассказал о планах после выставочного использования инфраструктуры ЭКСПО.

- «Нұр Әлем» и ряд других павильонов, в которых представлена тематика Выставки, будут сохранены как «Наследие ЭКСПО». Завершение Выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов. Прежде всего, это Международный финансовый центр «Астана». Он должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций и занять достойную нишу в международной финансовой системе, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства также остановился на проектах по созданию международного центра по развитию зелёных технологий и инвестиций и международного технопарка IT-стартапов.

- Таким образом, весь выставочный комплекс ЭКСПО будет и далее служить задачам инновационного и устойчивого развития. Приглашаю всех к активному сотрудничеству в работе новых центров, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казахстана поблагодарил всех, кто принимал участие в организации выставки и выразил отдельную признательность ее гостям.

- На этом я объявляю о закрытии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017»! Выражаю благодарность народу Казахстана за оказанную поддержку в реализации идеи выставки. Тысячи людей трудились во благо успешной организации выставки. Я очень признателен всем за участие в значимом для казахской земли мероприятии! - заключил Глава государства.