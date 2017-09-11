О применении предварительного таможенного декларирования

Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области сообщает, что н а сегодняшний день согласно 38 шагу Программы Президента Республики Казахстан «План нации - 100 конкретных шагов» от 20 мая 2015 года одним из основных направлений развития в таможенной сфере является сокращение количества документов для экспорта и импорта и времени их обработки.

Так, согласно статье 291 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее-Кодекс) при таможенном оформлении используется предварительное таможенное декларирование.

Предварительное декларирование так же, как и электронное декларирование, используется для существенного сокращения времени на проведение таможенного контроля и создания благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Особенность такого способа заключается в возможности подать таможенную декларацию в отношении иностранных товаров до их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, т.е. оформление ввозимых на территорию страны товаров, по копиям сопроводительных документов заверенной печатью фирмы без необходимости их фактического наличия на таможне.

При предварительном таможенном декларировании в таможенной декларации могут не указываться сведения, которые по своему характеру не могут быть известны декларанту до ввоза товаров на таможенную территорию Таможенного союза и (или) их предъявления таможенному органу. Такие сведения должны быть внесены в таможенную декларацию до принятия решения о выпуске товаров в порядке, определенном решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 376.

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются до выпуска товаров.

В случае изменения стоимостных, количественных или весовых показателей, отличных от ранее заявленных на основании копий транспортных (перевозочных) или коммерческих документов, обязательно представляются документы, подтверждающие изменение стоимости, количества или веса.

В соответствии со статьей 297 Кодекса при применении предварительного таможенного декларирования товаров выпуск товаров должен быть завершен таможенным органом в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предъявления товаров таможенному органу, зарегистрировавшему таможенную декларацию.

Предварительное декларирование является одним из прогрессивных процедур таможенного оформления, позволяющее Вам и таможенному органу сократить продолжительность таможенного оформления, исключить задержки при осуществлении документального контроля.