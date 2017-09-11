14 сентября 2017 года с 02:15 ч по 07:00 ч сервер ОФД будет недоступен

Оператор фискальных данных уведомляет о том, что 14 сентября 2017 года с 02:15 ч по 07:00 ч времени г. Астана будут проводиться плановые работы.

В момент проведения работ будут недоступны сервис передачи данных из ККМ на сервер ОФД и Личный кабинет Пользователя.