Прямая трансляция парламентских слушаний по переходу госязыка на латинскую графику

В Мажилисе начались парламентские слушания на тему: «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике», сообщает Zakon.kz.





В парламентских слушаниях примут участие председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель премьер-министра Ерболат Досаев, депутаты Сената и Мажилиса, представители государственных органов.





В рамках программы «Рухани жаңғыру» предусматривается обсуждение предложений рабочей группы Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан. К обсуждению также приглашены разработчики проекта алфавита – руководители Института языкознания им. А. Байтурсынова и Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова, ректоры высших учебных заведений, деятели науки и культуры, ученые и эксперты, в том числе и зарубежные, представители общественных организаций, средств массовой информации.



