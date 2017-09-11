Санчес отметил преданность Головкина боксу на фоне рождения дочери

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), считает, что рождение второго ребенка не окажет влияния на его подопечного в предстоящем бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО). Об этом сообщает со ссылкой на Los Angeles Times. Vesti.kz со ссылкой на





9 сентября стало известно, что жена Геннадия Алина родила дочь. Это второй ребенок в семье Головкина - пара воспитывает восьмилетнего сына Вадима.





Ранее сам Головкин рассказал, что его жена и новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Однако Triple G не стал раскрывать имя ребенка, но пообещал поделиться подробностями после поединка с "Канело", намеченного на 16 сентября в Лас-Вегасе. Головкин добавил, что сейчас полностью сконцентрирован на боксе.





"Геннадий был взволнован рождением дочери. Но он сказал мне: "Тренер, это наша работа. Моя жена родит независимо от того, буду ли я там или нет". Думаю, что второй ребенок подтверждает вашу ответственность как мужчины и мужа перед миром и перед будущим ваших детей", - сказал Санчес, пообещав, что успешный закрытый тренировочный лагерь делает "невозможным" вероятность поражения Головкина.





"Он измотает "Канело" своим присутствием. К концу боя сила и "физика" Головкина будут Альваресу не по зубам. Он будет ловить его на удары и, я думаю, угол "Канело" задумается о том, чтобы остановить поединок", - добавил тренер.





Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет на 20-тысячной арене T-Mobile. На кону будут стоять титулы Головкина, звание линейного чемпиона и пояс журнала The Ring, а также специальный пояс от WBC.





Головкин уже успешно прошел обязательное взвешивание для WBC за семь дней до боя с "Канело". Мексиканец, напомним, освобожден от этой процедуры, так как отказался претендовать на этот титул из-за конфликта с организацией.





Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal



