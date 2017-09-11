В частности, изменения внесены в следующие НПА

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 19 мая 2011 года № 291 «Об утверждении Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте»:

в Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Республики Казахстан, утвержденной указанным приказом:

Часть вторая пункта 137 изложена в следующей редакции:

«Ключи-жезлы могут использоваться также для организации подачи-уборки вагонов на подъездные пути, примыкающие на перегонах, и при движении за отправленным поездом хозяйственных поездов с последующим возвращением их на станцию отправления.»;

Пункт 140 изложен в следующей редакции:

«140. При необходимости подачи-уборки вагонов на примыкание, не обслуживаемое вспомогательным постом, с возвращением локомотива на станцию отправления или дальнейшим следованием до соседней станции машинисту выдается жезл с ключом от контрольного замка стрелки примыкания. Дежурный по соседней станции извещается как об отправлении локомотива для подачи-уборки вагонов на примыкание, так и о возвращении на станцию.»;

Часть первая пункта 546 изложена в следующей редакции:

«546. Вагоны с взрывчатыми материалами в поездах и при маневрах, а также при подаче-уборке на подъездные пути предприятий и организаций должны иметь прикрытие в соответствии с нормами, предусмотренными Приложением 88 настоящей Инструкции.»;

Пункт 548 изложен в следующей редакции:

«548. В местных инструкциях по обслуживанию подъездных путей, принимающих под выгрузку или отправляющих вагоны с взрывчатыми материалами, должны быть определены маршруты подачи-уборки таких вагонов, скорость передвижения маневровых составов с ними, следования через переезды и охрана маршрутов, а также другие меры, необходимые для обеспечения безопасности в зависимости от местных условий. Подача-уборка вагонов с взрывчатыми материалами на подъездные пути арсеналов, баз и складов производится, как правило, тепловозами.»;

Также изменения внесены в:

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 марта 2007 года № 70 «Об утверждении Правил предоставления услуг локомотивной тяги»

Приказ исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 3 марта 2011 года № 110 «Об утверждении Правил технологического взаимодействия участников перевозочного процесса»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.