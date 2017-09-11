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В Павлодаре презентовали проект развития триатлонной зоны

11 сентября 2017, 12:23

Новый спортивный парк площадью в 540 гектаров планируют открыть на противоположном берегу Усольского микрорайона.

В ближайшие годы Усольский микрорайон будет развиваться как спортивная и туристическая часть города. В минувшие выходные акиму Павлодарской области презентовали проект по развитию триатлонной зоны, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Новый спортивный парк площадью в 540 гектаров планируют открыть на противоположном берегу Усольского микрорайона. Он будет включать в себя гребной канал, биатлонный и триатлонный парки, небольшую олимпийскую деревню, а также поле для гольфа. На первом этапе здесь планируют углубить канал и укрепить берег, а также отсыпать дорожки для бега и велогонки, чтобы их не подтапливало во время природоохранных попусков воды.

- Сегодня необходимо достроить мост, чтобы обеспечить доступ на ту сторону, и начать завозить грунт, - заявил Булат Бакауов. – Разведку, транспортировку и завоз грунта нужно начать до зимы, чтобы не затянуть с этим до следующего лета. Это первоочередные работы, которые нужно выполнить. Проектировщики должны дать расчеты, какое количество грунта сегодня нужно.

Обустройство площадки для гольфа и возведение олимпийской деревни оставлены на потом. Планируется, что на противоположной микрорайону стороне не будет производиться капитального строительства – комплекс будет состоять из легковозводимых сооружений, в которых можно было бы обеспечить спортсменов спальными местами и питанием.



Здесь же, кстати, появится этноаул, наподобие тому, что соорудили в Астане к международной выставке ЭКСПО-2017. Его площадь составит 15 гектар. В юрточном городке будут проводить кульутрно-массовые мероприятия и народные гуляния. - Место под этноаул выбрано самое оптимальное – открытое, продуваемое, здесь много зелени, - отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства области Нурлан Какмабетов.

- Принцип этноаула – открытость, отдаленность от города, и здесь действительно складывается ощущение, будто ты в сотне километров от города.

Глава региона подчеркнул, что в этноауле не должно быть элементов городского благоустройства – брусчатки, асфальта и прочего. Кроме того, здесь тоже нужны работы по поднятию участка.

Адиль Аскеров

Фото: Алибека Дженалинова



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