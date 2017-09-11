В МВД РК пояснили, является ли самокат транспортным средством
11 сентября 2017, 15:31
Лица, использующие самокаты и другие аналогичные средства - пешеходы.
Официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина на своей страничке в Facebook пояснила, является ли самокат транспортным средством, передает Zakon.kz.
По её словам, в соответствии с действующим законодательством, самокат, в том числе и электросамокат (на электротяге с приводом от электродвигателя) не является транспортным средством.
Сами производители в инструкции по эксплуатации оговаривают, что они не предназначены для использования на дорогах общего пользования.
"Таким образом, лица, использующие самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколёса, электрические самокаты) являются пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и соблюдать требования, относящиеся к этой категории участников дорожного движения, то есть должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам", - пишет она.
Ирина Лукьянина также пояснила, что скутеры и мокики, конструктивная скорость которых более 50 км/ч, должны быть зарегистрированы в полиции, иметь госномера, а их владельцы - водительское удостоверение и страховой полис.
Автор: Екатерина Ионова
Фото: content.onliner.by
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