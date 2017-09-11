В МВД РК пояснили, является ли самокат транспортным средством

Официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина на своей страничке в Facebook пояснила, является ли самокат транспортным средством , передает Zakon.kz





По её словам, в соответствии с действующим законодательством, самокат, в том числе и электросамокат (на электротяге с приводом от электродвигателя) не является транспортным средством .





Сами производители в инструкции по эксплуатации оговаривают, что они не предназначены для использования на дорогах общего пользования.





"Таким образом, лица, использующие самокаты и другие аналогичные средства (по совокупности эксплуатационных и технических характеристик к ним могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколёса, электрические самокаты) являются пешеходами , в связи с чем они обязаны знать и соблюдать требования, относящиеся к этой категории участников дорожного движения, то есть должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам", - пишет она.





Ирина Лукьянина также пояснила, что скутеры и мокики, конструктивная скорость которых более 50 км/ч, должны быть зарегистрированы в полиции, иметь госномера, а их владельцы - водительское удостоверение и страховой полис.





Автор: Екатерина Ионова