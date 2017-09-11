Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

После незначительного укрепления тенге снова слабеет

11 сентября 2017, 16:09

Объем торгов составил 108,6 млн долларов.

По итогам дневной торговой сессии по иностранным валютам на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 336,74 тенге, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 108, 6 млн долларов.

По итогам утренних торгов курс нацвалюты составил 336,05 тенге. По итогам утренних торгов 8 сентября стоимость одного доллара составляла 333,6 тенге, дневных - 335,5

Курс нацвалюты в обменниках составил 337-338,2 тенге.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...