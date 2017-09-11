После незначительного укрепления тенге снова слабеет
11 сентября 2017, 16:09
Объем торгов составил 108,6 млн долларов.
По итогам дневной торговой сессии по иностранным валютам на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 336,74 тенге, сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 108, 6 млн долларов.
По итогам утренних торгов курс нацвалюты составил 336,05 тенге. По итогам утренних торгов 8 сентября стоимость одного доллара составляла 333,6 тенге, дневных - 335,5
Курс нацвалюты в обменниках составил 337-338,2 тенге.
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