Автодороги Казахстана начали готовить к зиме

Председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Ермек Кизатов провел селекторное совещание с областными филиалами общества и РГП «Казахавтодор» по вопросам подготовки к зимнему содержанию автодорог Казахстана, в том числе новых участков, вводимых в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.





По словам представителей РГП «Казахавтодор», разработаны мероприятия, включающие в себя ремонт дорожной техники, промышленных баз, очистку обочин и полосы отвода от сорной растительности, установку временных дорожных знаков, заготовку противогололедных материалов, взаимодействие с подразделениями ЧС и административной полиции при чрезвычайных ситуациях.





На основе анализа прошлых лет определены 3,8 тыс. км снегозаносимых участков республиканской сети автодорог. По всей сети сосредоточены 139 обогревательных пунктов, 84 пескосклада, 198 гаражей-стоянок, 106 котельных. Планируется задействовать 1078 единиц техники, в том числе 143 шнекоротора, 218 автогрейдеров, 371 КДМ (комбинированные дорожные машины), 243 трактора, 41 бульдозер и 62 погрузчика.





Также сообщается, что на автомобильных дорогах проведен ямочный ремонт, ведется работа по заготовке снегозащитных щитов, вырубка кустарников, на крупных подъемах и спусках ведется заготовка противогололедных материалов. До работников дорожных организаций доведена информация о необходимости повысить внимание к данным участкам и закрепить парк необходимой снегоочистительной техники в период неблагоприятных погодных условий.





Автор: Екатерина Ионова