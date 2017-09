Определены 100 лучших песен про секс

Портал The Fader составил список из 100 лучших музыкальных композиций, посвященных сексу. Рейтинг опубликован на Рейтинг опубликован на сайте издания.





Лидером оказался трек Sexual Eruption американского рэпера Снуп Догга. На втором месте — песня Oops (Oh My) певицы Tweet, записанная совместно с Мисси Эллиотт. Завершает тройку What’s Your Fantasy рэпера Ludacris при участии хип-хоп-исполнительницы Shawnna.





В первую десятку также вошли композиции Fuck The Pain Away, Slob On My Knob, 212, How Many Licks, Sugar, Outside и Rock The Boat.





На 100-м месте — песня Turn Off the Lights соул-артиста Тедди Пендерграсса.





14 февраля музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций про секс. На первой строчке оказался трек Make It Wit Chu группы Queens of the Stone Age.