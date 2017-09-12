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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

12 сентября 2017, 01:03

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.

У побережья японского острова Иводзима произошла серия подземных толчков, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков находился в 133 километрах к юго-востоку от Иводзима.

Очаг залегал на глубине 56,2 километров под дном Тихого океана.

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.

Фото: amur.info

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