Из-за ремонта моста на трассе Боралдай - Алматы возникли многочасовые пробки
12 сентября 2017, 01:16
Неудобства испытывают и жители ближайших улиц, больше всего, как видно, достается детям.
Жителям села Боралдай по пути в Алматы приходится запастись терпением и бензином. Дорогу перекрыли из-за ремонта железнодорожного моста. Подрядчики утверждают, что он аварийный, а работы плановые. Вот только почему реконструкция моста началась аккурат с началом учебного года, жители недоумевают, передает телеканал Алматы.
Простаивающие колонны машин и покорившиеся обстоятельствам водители - уже третий день на трассе, ведущей из Боралдая в Алматы. Многие не знают, в чем причина многочасовых пробок, лишь некоторые предполагают, что где-то идет ремонт.
Причину затора выяснили. Перекрыта улица Кенена Азирбаева, по которой жители «Водника» добирались в город. Теперь им приходится делать круг. Отсюда и пробки на трассе.
Неудобства испытывают и жители ближайших улиц, больше всего, как видно, достается детям.
«Вот сейчас закрыли здесь дорогу - улица Азербаева. И обещают, что очень долго будут строить. У нас проблемы появились. Объезжать очень далеко. Дети все ходят в школу по этой дороге как раз, все опаздывают. Потому что приходится объезжать, приходится очень далеко обходить. Дети опаздывают в школу», - рассказала жительница области Антонина Пономарева.
«Детям часто приходится идти в школу пешком, они делают большой круг. Автобусы ходят, но останавливаются на той стороне, а там сейчас закрыто. Пока дети обойдут закрытый участок, автобус уже уезжает», - сказала жительница области Назигуль Мухаева.
Между тем, этот участок дороги перекрыли на 2 месяца. Ровно столько по подсчетам должен занять капремонт моста, построенного почти век назад. Балки устарели и не соответствуют стандартам. Высокие фуры застревают. Потому решено заменить и поднять линейные конструкции на два метра. А вместе с этим обновить шпалы и плиты укрепления.
«Все подготовительные работы завершены, пролетные балки у нас есть, их мы и будем менять. Они расположены слишком низко, поэтому будем их поднимать. Вот трубы приготовили для речки, сверху забетонируем, заасфальтируем и расширим дорогу. Что касается сроков, почему поздно начали - это знают заказчики. Мы людей прекрасно понимаем, что создаем неудобства, но мы выполняем свою работу», - сообщил бригадир Жуман Зиявдинов.
Заказчиком ремонтных работ выступила компания «Казахстан Темир Жолы». Почему же для реконструкции выбрано столь неудобное время никто не ответил, обещая пояснить чуть позже.
Салтанат Шорай, Арсен Сандыбаев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877455-564e12e9a2b4e2de8148bea3c8e555d3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...