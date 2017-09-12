Из-за ремонта моста на трассе Боралдай - Алматы возникли многочасовые пробки

Неудобства испытывают и жители ближайших улиц, больше всего, как видно, достается детям.

Жителям села Боралдай по пути в Алматы приходится запастись терпением и бензином. Дорогу перекрыли из-за ремонта железнодорожного моста. Подрядчики утверждают, что он аварийный, а работы плановые. Вот только почему реконструкция моста началась аккурат с началом учебного года, жители недоумевают, передает передает телеканал Алматы.





Простаивающие колонны машин и покорившиеся обстоятельствам водители - уже третий день на трассе, ведущей из Боралдая в Алматы. Многие не знают, в чем причина многочасовых пробок, лишь некоторые предполагают, что где-то идет ремонт.





Причину затора выяснили. Перекрыта улица Кенена Азирбаева, по которой жители «Водника» добирались в город. Теперь им приходится делать круг. Отсюда и пробки на трассе.





Неудобства испытывают и жители ближайших улиц, больше всего, как видно, достается детям.





«Вот сейчас закрыли здесь дорогу - улица Азербаева. И обещают, что очень долго будут строить. У нас проблемы появились. Объезжать очень далеко. Дети все ходят в школу по этой дороге как раз, все опаздывают. Потому что приходится объезжать, приходится очень далеко обходить. Дети опаздывают в школу», - рассказала жительница области Антонина Пономарева.





«Детям часто приходится идти в школу пешком, они делают большой круг. Автобусы ходят, но останавливаются на той стороне, а там сейчас закрыто. Пока дети обойдут закрытый участок, автобус уже уезжает», - сказала жительница области Назигуль Мухаева.





Между тем, этот участок дороги перекрыли на 2 месяца. Ровно столько по подсчетам должен занять капремонт моста, построенного почти век назад. Балки устарели и не соответствуют стандартам. Высокие фуры застревают. Потому решено заменить и поднять линейные конструкции на два метра. А вместе с этим обновить шпалы и плиты укрепления.





«Все подготовительные работы завершены, пролетные балки у нас есть, их мы и будем менять. Они расположены слишком низко, поэтому будем их поднимать. Вот трубы приготовили для речки, сверху забетонируем, заасфальтируем и расширим дорогу. Что касается сроков, почему поздно начали - это знают заказчики. Мы людей прекрасно понимаем, что создаем неудобства, но мы выполняем свою работу», - сообщил бригадир Жуман Зиявдинов.





Заказчиком ремонтных работ выступила компания «Казахстан Темир Жолы». Почему же для реконструкции выбрано столь неудобное время никто не ответил, обещая пояснить чуть позже.







