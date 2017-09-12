Синоптики обещают сильный ветер на всей территории Казахстана

На северо-западе ночью и утром местами туман.

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, порывистый ветер, лишь на западе, юго-западе и юге погода без осадков

,

сообщает

со ссылкой на РГП "Казгидромет".





На северо-западе республики ночью и утром местами туман.





В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.





В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.





В Жамбылской области местами – ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.





В Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-23 м/с.





В Костанайской области ожидается порывы ветра 15-20 м/с, местами туман.





В Актюбинской области ночью и утром местами – туман. Ночью в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.



