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Синоптики обещают сильный ветер на всей территории Казахстана

12 сентября 2017, 06:00

На северо-западе ночью и утром местами туман.

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, порывистый ветер, лишь на западе, юго-западе и юге погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На северо-западе республики ночью и утром местами туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами – ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-23 м/с.

В Костанайской области ожидается порывы ветра 15-20 м/с, местами туман.

В Актюбинской области ночью и утром местами – туман. Ночью в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане: облачно: слабый дождь, +4°.

В Алматы: преимущественно облачно, +25°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Деточки Дома

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