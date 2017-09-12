Синоптики обещают сильный ветер на всей территории Казахстана
12 сентября 2017, 06:00
На северо-западе ночью и утром местами туман.
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, порывистый ветер, лишь на западе, юго-западе и юге погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На северо-западе республики ночью и утром местами туман.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Жамбылской области местами – ветер 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Южно-Казахстанской, ночью в Алматинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-23 м/с.
В Костанайской области ожидается порывы ветра 15-20 м/с, местами туман.
В Актюбинской области ночью и утром местами – туман. Ночью в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.
В Астане: облачно: слабый дождь, +4°.
В Алматы: преимущественно облачно, +25°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Деточки Дома
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