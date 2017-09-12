Пятая версия велогонки знаменательна не только своей юбилейной датой, но и новым форматом проведения: предстоящий «Тур Алматы» впервые пройдет в два этапа. О новых условиях соревнования, о работе Акимата и о том, как самая масштабная велогонка страны влияет на развитие велоспорта в Казахстане, в своем интервью Zakon.kz рассказал Президент Казахстанской федерации велоспорта, Дархан Калетаев.













- Дархан Аманович, в этом году международная профессиональная шоссейная велогонка "Тур Алматы" пройдет в пятый раз. Изменился ли формат проведения гонки?





- Да, в этом году проводится юбилейная версия велогонки и именно в преддверии этой знаменательной даты мы получили одобрение от UCIкасательно повышения статуса соревнования: отныне «Тур Алматы» - это многодневная велогонка, котораяв этом году будетпроводиться в два этапа. Конечно, условия проведения мероприятия и все организационные моменты также адаптируются под новый формат.





- Расскажите, какой будет соревновательная трасса "Тура Алматы-2017"?





- Опять же, учитывая новый формат велогонки, в этом году мы решили усложнить соревновательный ландшафт и задействовать горную местность нашей южной столицы. Как в своем интервью отметил известный комментатор Сергей Курдюков, таким природным богатством грех не воспользоваться! Первый этап пройдет полностью на городском асфальте, а уже во второй день гонщики будут забираться в горную местность. Более того, финиш гонки расположится в самом сердце Алматы, излюбленном месте горожан и гостей города – на высокогорном катке «Медеу».













- Касательно участвующих команд - новый формат велогонки как-то отразился на списке участников? Кто из известных велосипедистов уже подтвердил свое участие в соревновании?





- В этом году мы увеличили количество участвующих команд до 20, и в настоящий момент все 20 заявок подтверждены. Должен отметить, что на «Туре Алматы – 2017» будут принимать участие велогонщики из 17 стран мира. Традиционно на гонке выступит любимая казахcтанцами велокоманда “AstanaProTeam”.













- «Тур Алматы» - это относительно молодой проект. Как вам удалось повысить статус гонки до категории "2.1"?





- На протяжении предыдущих четырех лет, организовывая «Тур Алматы», мы каждый раз старались внести какие-то изменения и улучшения в этот проект. Мы начинали с категории «1.2» по градации UCI, что не допускало к участию профессиональные команды, и уже буквально через год мы добились повышения статуса до «однодневной профессиональной» велогонки. В этой категории мы действовали последние 3 года и во время прошлогодней версии Тура, стали задумываться о том, что пришла пора выходить на еще более высокий уровень. Вообще, добиться статуса многодневной велогонки не просто – такие запросы могут рассматриваться несколько десятков лет. Тот факт, что мы получили одобрение так скоро говорит от том, что UCI ценит и уважает тот вклад, что мы превозносим в развитие международного велосипедного спорта.









- Какое значение "Тур Алматы" имеет для продвижения велоспорта в Казахстане?





- Велоспорт в Казахстане – это один из самых любимых и популярных видов спорта. Сейчас у нас в стране действует тенденция развития спортивной массовости, а велосипедный спорт – это один из самых доступных и «народных» видов физической активности. Такие мероприятия, как «Тур Алматы» - это еще один повод для вело-любителей самим принять участие в спортивном интерактиве в рамках гонки, а также воочию понаблюдать за велогонщиками из разных стран мира. Вообще, в Алматы очень развита велосипедная культура, и это можно заметить по городской инфраструктуре – здесь большое количество парков и аллей, на трассах выделяются велодорожки, развиваются различные системы аренды велосипедов, и все это не может не радовать. Здесь нужно отдать должное администрации города - Акимату Алматы - за неравнодушное отношение к развитию спорта и улучшению для этого городских условий. Все предыдущие версии «Тура Алматы» мы организовывали при тесном содействии с Акиматом, и у нас всегда получалась продуктивная коллаборация.







