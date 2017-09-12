Ситуация на организованном валютном рынке за август 2017 года

Нацбанк вновь вышел с интервенциями - в августе на валютном рынке было продано $70 млн. За 8 месяцев тенге ослаб на 1,1% по отношению к доллару

Неспокойная ситуация на валютном рынке вынудила регулятора к интервенциям - в августе текущего года, второй раз за последние 12 месяцев, Национальный банк вышел на рынок для удовлетворения резко выросшего спроса на инвалюту.

Таким образом, регулятор в августе продал на валютном рынке $70 млн.

Напомним, что во время ажиотажа в июле этого же года Нацбанк также продал на организованном рынке $101 млн. По сообщению центрального банка, валютные интервенции проводились в период пикового спроса на иностранную валюту: 21 и 22 июня.

Валютный курс тенге, укреплявшийся с ноября 2016 года, сменил тренд и с июня текущего года находится в состоянии перманентного ослабления. Средневзвешенный обменный курс в августе составил 337,04 тенге за доллар США - это на 1,1% больше уровня на начало этого года.

Примечательно, что ослабление тенге прошедшим летом происходило на фоне довольно активной торговли на валютном рынке KASE. С мая 2017 года среднемесячный объем торгов долларом США превышал соответствующий показатель 2016 года на 34%.

В прошлом году резкая девальвация тенге формировалась на малых объемах торгов.

Девальвационные ожидания в настоящее время питаются в основном спекуляциями самих участников рынка относительно будущего обменного курса.

Объективные причины для резкого ухудшения ситуации не прослеживаются - уровень индекса реального эффективного обменного курса тенге свидетельствует о перепроданности тенге по отношению к корзине валют основных торговых партнеров Казахстана.

В июле он составлял 79,5% (с учетом торговли нефтью), в том числе 84,6 к корзине валют стран СНГ и 75,9 к валютам стран дальнего зарубежья. Это ниже, чем было в конце 2016 года или на начало 2015 года, когда тенге стоил гораздо выше, чем валюты стран-торговых партнеров РК.