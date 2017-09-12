Фабрика планирует выпускать до 80 миллионов яиц в год.

Жамбылская птицефабрика наращивает производственную мощность. Предприятие по производству куриных яиц функционирует в Жамбылском районе второй месяц. Породистые несушки обладают высокой яйценоскостью. В день здесь получают 75 тысяч яиц, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





На птицеферме установлены современные российские и европейские оборудования. Фабрика планирует выпускать до 80 миллионов яиц в год.













Проект реализован в рамках реализации Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан. Стоимость проекта - 914 миллионов тенге.





В данное время на предприятии ведутся монтажные работы. В скором времени будут запущены все три корпуса. Это позволит производить 210 тысяч яиц в сутки. Ожидается поставка сортировального оборудования «Moba» из Голландии, предназначенная для сортирования и маркирования продукции.













Районная птицефабрика располагает 90 тысячами поголовья кур голландской породы «Ломан-классик», которую закупают в Кемеровской области Российской Федерации. После расширения предприятия количество несушек увеличится.





С открытием птицефабрики постоянными рабочими местами обеспечены 37 местных жителей. При выходе на полную мощность откроются еще столько же дополнительных рабочих мест.









Также в Жамбылском районе действует 7 проектов. Из них 4 проекта введены согласно первому периоду и три проекта - во втором периоде.









На сегодня продукция пользуется спросом среди жителей региона и Алматинской области. Руководство птицефермы планирует экспортировать куриные яйца в Иран и Афганистан.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



