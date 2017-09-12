Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Жамбылская птицефабрика наращивает производственную мощность

12 сентября 2017, 11:27

Фабрика планирует выпускать до 80 миллионов яиц в год.

Жамбылская птицефабрика наращивает производственную мощность. Предприятие по производству куриных яиц функционирует в Жамбылском районе второй месяц. Породистые несушки обладают высокой яйценоскостью. В день здесь получают 75 тысяч яиц, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

На птицеферме установлены современные российские и европейские оборудования. Фабрика планирует выпускать до 80 миллионов яиц в год.



Проект реализован в рамках реализации Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан. Стоимость проекта - 914 миллионов тенге.

В данное время на предприятии ведутся монтажные работы. В скором времени будут запущены все три корпуса. Это позволит производить 210 тысяч яиц в сутки. Ожидается поставка сортировального оборудования «Moba» из Голландии, предназначенная для сортирования и маркирования продукции.



Районная птицефабрика располагает 90 тысячами поголовья кур голландской породы «Ломан-классик», которую закупают в Кемеровской области Российской Федерации. После расширения предприятия количество несушек увеличится.

С открытием птицефабрики постоянными рабочими местами обеспечены 37 местных жителей. При выходе на полную мощность откроются еще столько же дополнительных рабочих мест.



Также в Жамбылском районе действует 7 проектов. Из них 4 проекта введены согласно первому периоду и три проекта - во втором периоде.



На сегодня продукция пользуется спросом среди жителей региона и Алматинской области. Руководство птицефермы планирует экспортировать куриные яйца в Иран и Афганистан.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...