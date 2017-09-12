Планы на будущее: Как в Астане будет осваиваться территория ЭКСПО

10 сентября состоялось торжественное закрытие Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Многих казахстанцев интересует вопрос – что же будет с павильонами выставки в будущем , передает , передает Zakon.kz





По словам президента РК Нурсултана Назарбаева, завершение выставки станет началом запуска нескольких новых масштабных проектов.





Первый в списке на «освоение территорий» ЭКСПО – Международный финансовый центр «Астана». Ожидается, что МФЦА станет финансовым хабом для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.





Назарбаев также упомянул о проектах по созданию международного центра по развитию зелёных технологий и инвестиций и международного технопарка IT-стартапов, которые будут реализовываться на территории ЭКСПО.





Еще один крупный проект, который развернется на ЭКСПО – World Mining Congress & Expo.





Всемирный Горный Конгресс – единая международная платформа для презентации достижений, обмена опытом, а также для обсуждения и принятия инновационных технологических решений в горно-металлургической индустрии. Нашей стране выпала честь принять у себя 25-й Всемирный Горный Конгресс. К проведению мероприятия страна готовилась с 2013 года. С проведением ВГК связаны большие ожидания, в первую очередь, в плане привлечения инвестиций. В рамках конгресса состоится инвестиционный саммит Mines & Money – это успешная площадка европейского формата для B2B встреч. Кроме того, в программе конгресса – «инвестиционные экскурсии» на объекты ГМК, где делегаты смогут познакомиться с техническими и научными ресурсами объектов.



