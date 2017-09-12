Де ла Хойя: теперь люди считают, что у Альвареса есть шанс в бою с Головкиным

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя, считает что у Львареса есть шанс победить чемпиона мира по версиям WBA, IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина.





«Очевидно, что в этом бою кто-то проиграет и будет нокаутирован. Это может быть Головкин, потому что он наконец встречается с лучшим. Джейкобс побил Головкина, и теперь люди не считают, что он непобедим. Раньше люди считали раньше, что он не человек, а робот. Ведь этот парень нокаутировал всех. Так что теперь это очень интересный поединок. Хотя Головкин всё ещё считается фаворитом в этом бою, сейчас люди говорят, что у Альвареса есть шанс», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.





Напомним, бой Головкин-Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.



