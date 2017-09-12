Спорт в Казахстане предложили развивать на примере Исландии

Вместо строительства больших спортивных объектов, лучше сосредоточиться на спортивных залах в школах по всей стране, в особенности в сельской местности, считает премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, пишет пишет ru.sputniknews.kz





Выступая на заседании правительства, министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы проинформировал, что несмотря на регулярное строительство спортивных объектов в республике, все еще остается проблема с их недостаточным количеством.





«Сколько строим спортивных объектов, все еще мало. Основной рост инфраструктуры идет за счет сооружений, как, например, площадки street workout. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше крытых сооружений, особенно в сельской местности. В целом потребность в физкультурно-оздоровительных залах в регионах страны составляет 1,5 миллиона квадратных метров. Фактически 46% от потребности», — проинформировал Мухамедиулы.





Недостаток в спортобъектах, по его словам, можно будет исправлять, как это практиковалось в 2014-2015 годах, когда за счет софинансирования из республиканского и местного бюджетов в регионах страны строились физкультурно-оздоровительные комплексы.





Также отмечалась проблема с недостатком спортивного инвентаря и оборудования в учебных заведениях страны. По данным Минобразования, средняя обеспеченность оборудованием в школах республики составляет 67%.





«Буквально на прошлой неделе я встречался с бывшим президентом Исландии, и он рассказал мне, каким образом они добились таких успехов в спорте. В каждом маленьком населенном пункте имеются свои спортивные учреждения. Как мы сами имеем возможность убедиться, и в казакша курес, и в боксе наши ребята из сел приезжают в города, принимают участие в больших соревнованиях и становятся мировыми чемпионами. Это заслуга тренеров. Откуда они появляются? За счет заработной платы. Нужен комплексный подход», — сказал Сагинтаев.





По словам премьер-министра, для развития спорта в сельской местности нужны спортивные школы и залы, а также спортивный инвентарь для будущих спортсменов.





«Уже мы приходим к большим спортивным достижениям. Это подготовка тренеров другого уровня, это и спортивная медицина, спортивная психология. Нам необходимо продолжать работу в данном направлении, вопросов много. Уважаемые акимы, прошу также вопрос держать на контроле», — призвал Сагинтаев.





Фото © Foto: управление физической культуры и спорта Алматы



