Соблюдая досудебный порядок

А. Мухамедьярова,

судья СМЭС г. Алматы

Гражданским процессуальным кодексом акцентировано внимание на соблюдении спорящими сторонами досудебного порядка урегулирования спора. В целях возможного разрешения спора без обращения в суд, в случаях, когда это предусмотрено законом или договором, стороны обязаны соблюсти досудебный порядок.

Гражданский процессуальный кодекс, вступивший в действие 1 января 2016 года, содержит ряд положений касательно досудебного урегулирования спорных правоотношений.

В основном, требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления, остались прежними, но теперь при подаче искового заявления истец должен приложить документ, подтверждающий, что он направил ответчику или его представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенных к нему документов. Раньше это было обязанностью суда, а сегодня истец сам направляет иски ответчику и другим лицам, участвующим в деле.

Для выяснения судом соблюдения истцом обязательного порядка предварительного досудебного разрешения спора, теперь при подаче иска, спорящая сторона должна указывать в исковом заявлении сведения о соблюдении ею досудебного порядка обращения к ответчику и прикладывать к исковому заявлению документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. При неисполнении истцом этих требований судья обязан согласно п. 1 ч. 1 ст. 152 ГПК РК возвратить ему такое исковое заявление для того, чтобы стороны приняли меры к урегулированию спора до обращения в суд. Такой возврат искового заявления не лишает истца права вторично обратиться в суд с тем же иском после соблюдения им досудебного порядка урегулирования спора.

Досудебный порядок урегулирования спора необходим в случаях, установленных законом или предусмотренных договором. Так, при возникновении спора сторона должна установить, каким законом она будет руководствоваться при возникших спорных правоотношениях. В случае, если в конкретном законе предусмотрено требование о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, истец должен направить ответчику соответствующую претензию. Претензия составляется в произвольной форме. В ней указывается суть спора, нарушение, допущенное ответчиком, требование об устранении нарушения, а также указывается срок, в течение которого предлагается дать ответ на претензию. Претензия должна быть направлена заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее получения ответчиком.

Так, согласно ч. 2 ст. 402 ГК РК требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно ст. 706 ГК РК до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление претензии в порядке, предусмотренном законодательными актами.

Согласно ст.ст. 22 и 42 Закона РК «О защите прав потребителей» потребители и общественные объединения потребителей, ассоциации (союзы) вправе обращаться с претензией к продавцу (изготовителю, исполнителю) товара (работы, услуги) об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) в добровольном порядке.

Если в течение десяти календарных дней продавец (изготовитель, исполнитель) не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель вправе обратиться в суд.

1 января 2016 года вступил в действие и Трудовой кодекс РК. Согласно ст. 159 ТК РК теперь индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица. Из этого следует, что при возникновении трудовых споров спорящая сторона, прежде чем обратиться в суд, должна обратиться с соответствующим заявлением в согласительную комиссию. При неурегулировании спора согласительной комиссией или неисполнении решения согласительной комиссии стороной трудового договора в течение двух месяцев со дня вручения копии решения согласительной комиссии спорящая сторона может обратиться в суд.

Кроме случаев, установленных законом, стороны при заключении договоров могут сами предусмотреть в них обязательность досудебного урегулирования спора.

Согласно действующему ГПК РК сегодня у спорящих сторон имеется возможность урегулировать спор без вмешательства третьих лиц на основе уступок и взаимных удовлетворений встречных требований путем применения примирительных процедур.

Так, Гражданским процессуальным кодексом предусматривается урегулирование спора тремя видами способов: заключение мирового соглашения, заключение соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и заключение соглашения в порядке партисипативной процедуры.

Последние два вида являются аналогами мирового соглашения, но отличаются между собой тем, что медиативное соглашение проводится при содействии медиатора, которого выбирают стороны сами, а партисипативное соглашение заключается при содействии адвокатов, которых стороны наняли для защиты своих интересов.

Примирительные процедуры законом предусмотрены для того, чтобы уменьшить и временные затраты сторон. При применении примирительных процедур стороны смогут уменьшить финансовые затраты, связанные с оплатой государственной пошлины и др. судебных издержек, а на стадии исполнения - с оплатой исполнительской санкции, оплатой вознаграждения частных судебных исполнителей и др.

Примечательно, что при утверждении судом мирового соглашения и соглашения урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры или при утверждении судом соглашения, заключенного в порядке медиации, истцу возвращается из бюджета уплаченная им государственная пошлина.

Стороны также могут сократить время, необходимое для участия в судебных процессах. Так, срок рассмотрения судом первой инстанции гражданского дела установлен в два месяца, не считая времени для принятия искового заявления к производству суда (15 рабочих дней). При этом следует учесть, что решение суда обжалуется в течение одного месяца с момента вынесения решения суда в окончательной форме; в суде апелляционной инстанции дело по апелляционной жалобе рассматривается также в течение двух месяцев с момента поступления апелляционной жалобы. В кассационном порядке вступившие в законную силу судебные акты в случае соблюдения апелляционного порядка обжалования могут быть обжалованы в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу. При этом, в случае пропуска срока на обжалование судебных актов в апелляционном порядке ходатайство может быть подано в суд кассационной инстанции после рассмотрения судом первой инстанции заявления о восстановлении срока на обжалование, а в случае отказа - после рассмотрения частной жалобы, протеста, апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции.

Тогда как судебные акты по делам, оконченным мировым соглашением об урегулировании спора в порядке медиации или соглашением об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, не подлежат пересмотру в кассационном порядке.

При утверждении судом одного из указанных способов примирительных процедур судом выносится соответствующее определение, которым утверждается соглашение об урегулировании спора, например, в порядке медиации, и производство по делу прекращается. Таким образом, решение судом по поводу прав и обязанностей сторон не принимается.

Указанное означает, что при заключении примирительных процедур нет виновной и правой стороны, поскольку сторонами достигается компромиссное решение на основе добровольного согласия.