Переход казахского алфавита на латиницу обсудили в Павлодаре

Общественные слушания «О вопросах введения единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике» с участием ученых, партийцев, общественников прошли в павлодарском Доме дружбе, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Как отметил заместитель акима области Мейрам Бегентаев, латиница в современном мире ассоциируется с новыми технологиями и компьютером.





-Все доменные имена, адреса почтовых почт пишутся на латинице , - отметил Мейрам Бегентаев. – Такой переход важен. Он поможет не отстать от времени и успешно интегрироваться в мировое пространство, сохраняя при этом свое лицо.













По мнению заместителя акима области, изучать казахский язык для иностранца легче на латинице. Кроме того, переход на новый алфавит позволит нашему обществу быть более открытым и конкурентоспособным, а независимость страны обретет то, что скрепляет и цементирует нацию - родной язык. Мейрам Бегентаев озвучил стоящие перед обществом задачи.





До конца 2017 года должен быть принят единый стандартный вариант казахского алфавита новой графики. С 2018 года необходимо начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и учебников для средней школы, а также разработать четкий график перехода казахского языка на латиницу.





С 2025 года планируется вести делопроизводство, издавать периодику на латинице. О том, что введение нового алфавита не ущемит языки других народов заявил секретарь областного маслихата Владимир Берковский. - Обновление алфавита государственного языка - суверенное право государства, но при этом не ущемляются другие применяемые языки, они остаются на своих прежних алфавитах, - отметил Владимир Берковский.













- Еще в 1920-30 годах из 72 языков СССР 50 были переведены на латиницу, разрабатывался проект перехода на латиницу и русского языка. Одним из преимуществ нововведения является то, что изучая государственный язык на латинице, будет проще осваивать английский язык, на котором сейчас говорит и пишет мировое сообщество. В том, что новая графика войдет в успешную историю современного Казахстана верит павлодарская молодежь. - Новый алфавит поможет интегрироваться нашей стране в мировом пространстве, - делится мнением магистрант кафедры истории Казахстана ПГУ имени Торайгырова Рамиль Смаилов.





- Но есть определенное волнение, присущее внедрению любого новшества, которое, конечно, обязательно пройдет, так как дорогу осилит идущий. Молодежь поддерживает все инициативы Президента Казахстана, и исторически опыт показывает, что все они идут на благо государства.





Роза Мустафина



