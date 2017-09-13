Переход на латиницу пройдет спокойно и эффективно - журналист Бекет Момынкул

В среде интеллигенции Жамбылской области идет живое обсуждение реформирования казахского алфавита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению редактора областной газеты «Знамя труда», почетного журналиста Казахстана Бекета Момынкула, переход казахской графики на латиницу пройдет спокойно и эффективно для развития самого казахского языка.

«У нас уже есть некоторый опыт перехода казахского языка именно на латиницу, - рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Бекет Момынкул. - Ведь после того как почти тысячу лет наши предки, после рунического письма, использовали арабскую вязь, писали книги арабской графикой, сам Абай писал свои труды арабской вязью, - на заре советской власти волевым решением было принято перейти на латиницу. Некоторое время использовали эту графику, и только после перешли на кириллический алфавит. Однако ближе по языку, по передаче букв, по фонетике, нам именно латиница. Единственно, к чему надо осторожнее подойти - к передаче специфичных для казахского языка фонем. Чтобы это не было в ущерб языку. Но, думаю, у нас достаточно много квалифицированных ученых, которые смогут справиться с этим».

По словам спикера, бояться изменений не следует, так как всё будет происходить постепенно.

«Это не 30-е годы прошлого века, когда переход на латиницу даже не обсуждался. Сегодня мы имеем возможность высказывать свое мнение. У нас проходят парламентские слушания на эту тему, обсуждаются сроки внедрения нового алфавита в казахстанских учебных заведениях. Обсуждения идут с педагогической и родительской общественностью, с министерствами, согласуется всё с Администрацией Президента и Правительством. Будут готовиться кадры, издаваться учебники, словари, учебно-методические пособия. И только после окончательного утверждения новой письменной графики будет вводиться новое письмо во всех организациях образования страны. Тут следует отметить, что латиница коснется только казахского языка и всех тех предметов, которые будут преподаваться на казахском языке. Кириллица так и останется в преподавании предметов на русском языке».