Apple официально представила три новых iPhone

Компания Apple в ходе традиционной осенней презентации анонсировала смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus и юбилейный IPhone X

Младшая модель — iPhone 8 — получила 4,7-дюймовый дисплей и одинарную основную камеру. В свою очередь, iPhone 8 Plus может похвастать экраном диагональю 5,8 дюйма и двойным фотомодулем, позволяющим вести съёмку портретных изображений.

Оба устройства оснащены новым чипом A11 Bionic, характеристики которого значительно опережают предыдущие поколения процессоров Apple. Ещё одной отличительной особенностью новых смартфонов является стеклянный корпус, доступный в белом, розовом и сером цветах.

Помимо прочего, экраны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поддерживают технологию True Tone, благодаря чему температура изображения может подстраиваться под окружающий мир. Также смартфоны получили беспроводную зарядку стандарта Qi.

Новые смартфоны станут доступны для предварительного заказа 15 сентября и появятся на прилавках уже 22 сентября. Стартовая цена iPhone 8 составит $699, а iPhone 8 Plus — $799. Покупатели смогут выбрать из двух версий — на 64 Гбайт и 256 Гбайт.

Новый IPhone X лишился фирменной кнопки Home и получил безрамочный OLED дисплей с разрешением 2436 на 1125 пикселей и диагональю 5,8 дюйма. Устройство оснастили двойной камерой с продвинутым "портретным режимом", новейшим процессором A11 и инновационным графическим чипом. Для связи с "внешним миром" используется порт Lightning. Как и предшественник, IPhone X лишен 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

Для iPhone X (10) в Apple разработали новую систему идентификации. Теперь разблокировка будет осуществляться посредством FaceID — фирменной технологии распознавания лиц. Смартфон также получил беспроводную зарядку AirPower.

Стоимость самой дешевой версии iPhone X с объемом памяти 64 гигабайта будет начинаться от 999 долларов, заказать смартфон можно будет с 27 октября.



