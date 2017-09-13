С принятием налоговых новшеств уменьшится количество налоговых споров и снизится число проверок

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов в ходе заседания правительства, которое состоялось во вторник, рассказал о работе над проектом нового Налогового кодекса, передает пресс-служба МНЭ РК.

Министр подчеркнул, что идеология налоговых изменений будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков.

«Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. Требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования», - сказал Сулейменов.

Он отметил, что бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства. Поправки предлагается принимать не позднее 1 июля.

Кроме этого, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях Налогового кодекса.

Изменится структура Налогового кодекса. Каждый раздел будет персонализирован, то есть каждому типу налогоплательщика - свой раздел.

«Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый альтернативный режим. Режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», - сообщил Сулейменов.

В сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку. Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки, а для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование.

Кроме этого, предлагаются льготы по НДС для автомобилестроения в рамках специального инвестиционного контракта (СИК). Будут освобождены от НДС импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.

«Сейчас инвестиционные преференции предоставляются только для новых проектов и новым предприятиям. Действующие предприятия при модернизации и реконструкции действующих мощностей льготы не предусмотрены. Для стимулирования таких предприятий предлагается льготы по КПН действующим предприятиям, реализующим проекты по модернизации и реконструкции. Льготы будут действовать на срок не более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии если инвестиции не менее 5 млн. МРП», - рассказал министр.

На данном этапе, по его словам, предлагается отказаться от ряда льгот. К ним относятся освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок. Отменяются льготы противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

«Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений. С принятием налоговых новшеств уменьшатся налоговые споры, снизится число проверок, упростится администрирование. Переработка сырья получит стимулы, будет поддержано кредитование, АПК и МСБ получат удобные режимы. Налоговая политика в целом станет ясной и предсказуемой», - заключил Сулейменов.