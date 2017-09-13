Ветер и туман обещают казахстанские синоптики в среду
13 сентября 2017, 06:00
Местами ночью и утром - туман.
С прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки, порывистый ветер, на западе, юго-западе и юге и севере республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ночью и утром - туман.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами – туман, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с.
В Павлодарской области ночью ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, ночью в Актюбинской, днем в Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 3 градуса.
В Астане: облачно, +10°.
В Алматы: частично облачно, +18°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Стихи.ру
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