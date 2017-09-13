С Байконура стартовал «Союз МС-06» с новой экспедицией на МКС

Старт ТПК «Союз МС-06» состоялся в соответствии с программой полета МКС и прошел в штатном режиме.

13 сентября 2017 года в 03 часа 17 минут по времени Астаны с космодрома Байконур осуществлен успешный запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-06» с российско-американским экипажем на борту, передает МИА « Казинформ ».





На Международную космическую станцию (МКС) отправился новый экипаж 53/54 длительной экспедиции в составе командира корабля, космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и бортинженеров, астронавтов НАСА Марка Ванде Хай и Джозефа Акаба.





Старт ТПК «Союз МС-06» состоялся в соответствии с программой полета МКС и прошел в штатном режиме. Планируемая продолжительность полета экипажа МКС 53/54 составляет 167 суток.





В задачи экспедиции входит работа с российскими и американскими грузовыми кораблями, выполнение задач по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос), поддержание работоспособности станции, проведение бортовых фото- и видеосъемок, а также выполнение программы научно-прикладных исследований (всего 56 научных экспериментов). Стыковка ТПК «Союз МС-06» с МКС намечена по короткой схеме, и уже спустя пять часов после старта Роскосмос планирует показать онлайн трансляцию стыковки и встречи экипажей в космическом «доме».





В данное время на МКС работает международный экипаж в составе американского астронавта Рэндольфа Брезника, российского космонавта Сергея Рязанского и итальянского астронавта Паоло Несполи.





Фото: Казинформ



