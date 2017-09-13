Столицы летних Олимпиад объявят на сессии МОК

Историческое решение о столицах летних Олимпиад 2024 и 2028 годов будет принято в среду.

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в Лиме. В Перу будут названы столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов - ими должны стать Париж и Лос-Анджелес соответственно, передает ТАСС





На 131-й сессии МОК в Лиме примут редкое для олимпийского движения решение - будут названы сразу два города, где пройдут Игры.





На прошедшей летом внеочередной сессии МОК было решено, что Игры получат оба кандидата на проведение Олимпиады в 2024 году - сначала французская столица, а через четыре года - крупнейший город западного побережья США. Этот ход обусловлен нежеланием МОК терять ни одного из двух серьезных кандидатов, кроме того, это выгодно заявочным комитетам Парижа и Лос-Анджелеса.





Историческое решение о столицах летних Олимпиад 2024 и 2028 годов будет принято в среду, когда будет подписан трехсторонний договор между МОК, а также заявочными комитетами Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028.





Пункты договора были проработаны во время заседания исполнительного комитета МОК, которое прошло в Лиме с 11 по 12 сентября.





Члены МОК на сессии в Лиме также заслушают отчеты о подготовке к ближайшим Играм, которые пройдут зимой 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, летом 2020 года в Токио и зимой 2022 года в Пекине.



