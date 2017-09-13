Во время презентации iPhone X произошел казус

На прошедшей в зале "Steve Jobs Theater" в Apple Park конференции были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Последняя новинка, новейший смартфон iPhone X, которая, как заявили в Apple, задаст тон новому поколению смартфонов, оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.





Подробности новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. Однако неожиданно для всех его презентация обернулась демонстрацией того, как iPhone X будет вести себя, если ему не удастся "распознать" владельца.





"Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него", — сказал Федерини, однако, телефон его "не узнал". На видео-трансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID".



