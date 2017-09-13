В Швеции появился справочник о сексе для детей-мигрантов

Брошюра призвана помочь дать приезжим подросткам представление об их правах и обязанностях.

Правительство Швеции выпустило справочник для подростков-мигрантов по вопросам секса, пишет Лайф





Брошюра предназначена для взрослых людей, которые общаются с молодыми людьми, недавно прибывшими в страну. Социальным работникам или приёмным семьям с её помощью будет проще подробно рассказать подросткам о сексуальном созревании.





— Когда дело доходит до секса, возникает культурное недопонимание, из-за того что ребята родом из стран с другими взглядами и традициями. Они должны понимать, какие права и обязанности имеют, — сказала омбудсмен по защите прав детей Швеции Лена Ниберг.





Ниберг призналась, что справочник — это ответ на недавние сообщения об изнасилованиях и нападениях с участием подростков-мигрантов. Также она добавила, что основной задачей брошюры является предотвращение сексуального насилия.





Справочник является расширенной версией веб-сайта Youmo.se, который предназначен для молодых людей в возрасте от 13 до 20 лет.



