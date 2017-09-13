СМИ назвали предположительную мощность испытанного в КНДР ядерного заряда
13 сентября 2017, 09:08
Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР.
Мощность ядерного КНДР испытанного заряда, предположительно, оценивается в 250 килотонн, сообщает американо-южнокорейский портал 38 North, специализирующийся на северокорейской теме, передает РИА Новости.
Как пишет портал, во время первого сообщения 38 North о шестом ядерном испытании КНДР, предварительные оценки магнитуды сейсмического явления варьировались от 5,8 до 6,3. Позднее Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и норвежское агентство NORSAR официально пересмотрели свои оценки до магнитуды 6,1.
"Этот пересмотр является значительным, поскольку вместо предоставления эквивалентной мощности в размере примерно 120 килотонн, полученных в результате более низких оценок магнитуды, применение стандартной формулы с соответствующими константами показывает, что теперь мощность можно оценить примерно в 250 килотонн (одна четверть мегатонны)", — пишет портал.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
Фото: russia-now.com
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