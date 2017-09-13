СМИ назвали предположительную мощность испытанного в КНДР ядерного заряда

Мощность ядерного КНДР испытанного заряда, предположительно, оценивается в 250 килотонн, сообщает американо-южнокорейский портал 38 North, специализирующийся на северокорейской теме , передает , передает РИА Новости





Как пишет портал, во время первого сообщения 38 North о шестом ядерном испытании КНДР, предварительные оценки магнитуды сейсмического явления варьировались от 5,8 до 6,3. Позднее Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и норвежское агентство NORSAR официально пересмотрели свои оценки до магнитуды 6,1.





"Этот пересмотр является значительным, поскольку вместо предоставления эквивалентной мощности в размере примерно 120 килотонн, полученных в результате более низких оценок магнитуды, применение стандартной формулы с соответствующими константами показывает, что теперь мощность можно оценить примерно в 250 килотонн (одна четверть мегатонны)", — пишет портал.





КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценивают мощность испытанного заряда в 120-160 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.





Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.



