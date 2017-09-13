В Мангистауской области из госбюджета пытались потратить 225 млн тенге

В Мангистауской области благодаря действиям региональной прокуратуры предотвращены потери госбюджета на сумму 225 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратурой Мангистауской области в рамках проверки судебных актов по гражданскому спору между ТОО и Управлением строительства о взыскании суммы в размере 255 млн тенге за дополнительные работы выявлены грубые нарушения законодательства о государственных закупках.

Согласно договору о государственных закупках, подрядчик обязался построить объект за 1,8 млрд тенге, но в ходе строительства уведомил заказчика о необходимости увеличения установленной цены сметы.

Несмотря на отсутствие необходимости в дополнительных расходах и установленный ст. 45 Закона «О государственных закупках» запрет на изменение цены договора, стороны подписали дополнительное соглашение об увеличении стоимости на 255 млн тенге. Более того, не имелось положительного экспертного заключения на рабочий проект с внесенными изменениями.

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области иск ТОО удовлетворил. В целях защиты интересов государства прокуратурой области внесено представление о принесении кассационного протеста в Генеральную Прокуратуру. 1 августа по протесту Генерального Прокурора состоявшиеся судебные акты отменены, в иске ТОО отказано.

На сегодняшний день рассматривается вопрос о повороте исполнения решения суда.