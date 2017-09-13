Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Испанский ведущий разрезал платье своей коллеги в прямом эфире

13 сентября 2017, 09:41

Женщина ранее сама пошутила над ведущим, разрезав его брюки.

В Испании телеведущий Хуан Медио решил разыграть свою коллегу Еву Руиз и в прямом эфире разрезал ее платье ножницами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На записи видно, что ведущий делает вертикальные разрезы на платье Руиз в нескольких местах, она пытается прикрыться, но тщетно. В итоге ассистентка увела ее за кулисы.



По информации издания, женщина ранее сама пошутила над Медио, разрезав его брюки. Однако, отмечается, что она сделала это не в тот момент, когда он был в них одет. Ведущий признался, что хотел таким образом отомстить коллеге.

Шутка, однако, понравилась не всем. Депутат парламента Андалусии Тереса Родригес от партии Podemos написала в Twitter, что эту передачу могли увидеть дети.

"Вдруг они подумают, что поступать так с девочками — это смешно?" — заметила она.

Руиз, в свою очередь, вступилась за Медио. Она заявила, что знала о розыгрыше заранее и не испытывала дискомфорта от действий своего коллеги.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...