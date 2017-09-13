Испанский ведущий разрезал платье своей коллеги в прямом эфире
13 сентября 2017, 09:41
Женщина ранее сама пошутила над ведущим, разрезав его брюки.
В Испании телеведущий Хуан Медио решил разыграть свою коллегу Еву Руиз и в прямом эфире разрезал ее платье ножницами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
На записи видно, что ведущий делает вертикальные разрезы на платье Руиз в нескольких местах, она пытается прикрыться, но тщетно. В итоге ассистентка увела ее за кулисы.
По информации издания, женщина ранее сама пошутила над Медио, разрезав его брюки. Однако, отмечается, что она сделала это не в тот момент, когда он был в них одет. Ведущий признался, что хотел таким образом отомстить коллеге.
Шутка, однако, понравилась не всем. Депутат парламента Андалусии Тереса Родригес от партии Podemos написала в Twitter, что эту передачу могли увидеть дети.
"Вдруг они подумают, что поступать так с девочками — это смешно?" — заметила она.
Руиз, в свою очередь, вступилась за Медио. Она заявила, что знала о розыгрыше заранее и не испытывала дискомфорта от действий своего коллеги.
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