Испанский ведущий разрезал платье своей коллеги в прямом эфире

На записи видно, что ведущий делает вертикальные разрезы на платье Руиз в нескольких местах, она пытается прикрыться, но тщетно. В итоге ассистентка увела ее за кулисы.





По информации издания, женщина ранее сама пошутила над Медио, разрезав его брюки. Однако, отмечается, что она сделала это не в тот момент, когда он был в них одет. Ведущий признался, что хотел таким образом отомстить коллеге.





Шутка, однако, понравилась не всем. Депутат парламента Андалусии Тереса Родригес от партии Podemos написала в Twitter, что эту передачу могли увидеть дети.





"Вдруг они подумают, что поступать так с девочками — это смешно?" — заметила она.





Руиз, в свою очередь, вступилась за Медио. Она заявила, что знала о розыгрыше заранее и не испытывала дискомфорта от действий своего коллеги.







