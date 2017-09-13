Назарбаев Университет стал обладателем «золота» и «серебра» в международном конкурсе в области проектного управления

Два проекта Назарбаев Университета от Казахстана стали финалистами и победителями международного конкурса лучших практик в проектном менеджменте 2017 года (International Project Excellence Award 2017) в номинациях «Лучший проект года» и «Лучший социальный проект» Всемирной ассоциации проектного менеджмента (IPMA), которая включает в себя свыше 55 стран-участниц.





Международное жюри, состоящее из признанных специалистов в области проектного управления присудили первое место (золотую медаль) в номинации «Лучший проект года 2017» Назарбаев Университету за строительство здания Школы Медицины. В 2017 году было завершено строительство здания и введен в эксплуатацию уникальный и социально значимый проект для Казахстана – Школа Медицины, который удалось успешно реализовать с помощью проектного управления. Здание Школы Медицины является уникальным проектом не только в архитектурном дизайне, но и представляет собой место, где сосредоточено развитие интегрированной академической системы здравоохранения.









«Первое место мы получили за реализацию строительного проекта - создание Школы Медицины, который мы создавали на протяжении четырех лет совместно с нашими партнерами. По всем категориям мы реализовали этот проект по лучшим мировым практикам и стандартам», - отметил Максат Мамашев, вице-президент Казахстанской ассоциации управления проектами.





Также Назарбаев Университет стал обладателем второго места (серебряной медали) в номинации «Лучший социальный проект 2017» за проект «Назарбаев Университет – лидерство и реформирование системы образования в Казахстане». Как известно, Назарбаев Университет является флагманом в системе высшего образования, обеспечивая долгосрочное развитие человеческого капитала Казахстана. Члены международного жюри, подводя итоги конкурса в данной номинации, учитывали степень его социальной значимости для страны.









Кроме Назарбаев Университета, среди претендентов на номинации «Лучший проект года» и «Лучший социальный проект» были крупные компании из Китая, Индонезии, Российской Федерации, Индии, Италии и других стран.



